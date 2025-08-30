Escuálidos mensajes escritos reducen la comunicación interpersonal a frecuentes malentendidos

¿Esa persona está enfadada o solo escribe sin emojis? ¿Su "OK." significa "todo bien" o "no me hables más"? En una conversación cara a cara, los interlocutores comparten el espacio, el tono, los gestos y los demás elementos que conforman el contexto. Todo eso matiza lo que se dice. En cambio, a través de una pantalla, toca adivinar. "En cualquier proceso comunicativo hay que interpretar y eso ya es un reto", , pero aún se complica más cuando se da en internet.
