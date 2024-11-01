edición general
3 meneos
27 clics

Escrito de acusación del Departamento de Justicia de EEUU contra Maduro

Los Estados Unidos de América contra: Nicolas Maduro moros, Diosdado Cabello Rondon, Hugo Armando Carvajal Barrios "el Pollo", Cliver Antonio Alcala Cordones. Luciano Marin Arango "Ivan Marquez y Seuxis Paucis Hernandez Solarte "Jesus Santrich"

| etiquetas: maduro , venezuela , eeuu , doj , acusación
3 0 0 K 28 actualidad
2 comentarios
3 0 0 K 28 actualidad
Spirito #1 Spirito
Porque patatas.

EEUU no es nadie para juzgar a un Presidente de otro país.

Es ilegal, absurdo, escandaloso... de todas a todas.
2 K 24
#2 soberao
Va a ir en contra de todos los del gobierno venezolano y para que no se puedan presentar en las futuras "elecciones libres".
Esto es como Israel con Hamas que asesinan a cada nuevo líder con total inmunidad y aquí van a ir secuestrando a cada miembro del gobierno de Venezuela que no guste al fascista de Trump y a su escuadrón de descelebrados cristofascistas.
0 K 12

menéame