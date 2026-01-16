La “esclavitud moderna” de las empleadas del hogar: el otro abuso en el caso Julio Iglesias

Además de los abusos sexuales, la denuncia contra el cantante Julio Iglesias por parte de dos mujeres que trabajaron como empleadas domésticas en residencias del artista en el Caribe ha sacado a la luz otro tipo de abuso del cantante. Sus empleadas han denunciado explotación y violencia laboral, una realidad que reconocen muchas de las mujeres que trabajan en el sector del hogar y los cuidados. Unas condiciones que, reconocen sindicatos y asociaciones que conocen bien la realidad de este tipo de empleos, los asemejan a una “esclavitud moderna”.