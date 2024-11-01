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Escena final | Los Soprano  

Creada por David Chase para HBO (1999-2007), es considerada una de las series más influyentes de la historia, cambiando el paradigma televisivo al retratar a Tony Soprano (James Gandolfini), un jefe de la mafia de Nueva Jersey que sufre ataques de pánico y asiste a terapia. El final abrupto generó tal confusión que muchos espectadores pensaron que su señal de cable se había cortado, y dio lugar a múltiples interpretaciones.

| etiquetas: los soprano , james gandolfini , david chase , series
1 1 0 K 22 Escenakas
5 comentarios
1 1 0 K 22 Escenakas
  1. Pertinax #1 Pertinax *
    Más información sobre la mítica escena.
    es.wikipedia.org/wiki/Hecho_en_América_(episodio_de_Los_Soprano)
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  2. Tkachenko #2 Tkachenko
    A pillar karma, que de los comentarios autovotados no se vive xD
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  3. Charles_Dexter_Ward #3 Charles_Dexter_Ward
    ¿Donde está el negro?
    "¿Probablemente ni siquiera lo escuchas cuando sucede, verdad?".
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  4. Pertinax #4 Pertinax *
    #2 Deberías intentar el ejercicio de pensar que no todos somos como tú, y que en ocasiones meneamos cosas por el mero placer de compartirlas, sin otra intención. Pruébalo, quizás te gustase.
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  5. Tx4 #5 Tx4
    Aún recuerdo la "extraña¿?" sensación de alivio/calma que me produjo el final. Y fué hace mas de 2 decadas :-S
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