Escándalo en Fortuna: sacrifican públicamente a una vaquilla enferma durante las fiestas de agosto

Casi 30.000 euros de dinero público para unas vaquillas señaladas por maltrato y posible vulneración de la normativa de bienestar animal.

janatxan #1 janatxan
La hubiesen sacrificado enferma o sana, el que es un hijo de puta no mira por la salud de nadie.
Chinchorro #2 Chinchorro
Cuando el pueblo necesite papeleras, o bancos nuevos, o cambiar bombillas de las farolas, que el ayuntamiento ponga en su lugar fotos de las vaquillas en las que se han gastado el dinero. Seguro que sus votantes dicen "ah si, para eso voté a este alcalde" y tan contentos.
The_Ignorator #3 The_Ignorator
En Fortuna no solo la vaquilla estaba enferma
