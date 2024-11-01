"Eres mi amigo" [Eng]  

Los primeros androides y el habla artificial. Siglos antes de los deepfakes de audio y el software de texto a voz, los inventores del siglo XVIII construyeron androides con pulmones hinchables, labios flexibles y lenguas móviles para simular el habla humana. Jessica Riskin explora la historia de estas cabezas parlantes, desde sus orígenes como autómatas musicales hasta los quijotescos intentos de los inventores de hacer que las máquinas pronunciaran palabras, conversaran y declararan su amor.