edición general
27 meneos
22 clics
ERC urge al Gobierno a promover en Europa el embargo total de armas a Israel y la suspensión del acuerdo de asociación

ERC urge al Gobierno a promover en Europa el embargo total de armas a Israel y la suspensión del acuerdo de asociación

Esquerra Republicana (ERC) quiere exigir al Gobierno que, entre otras cosas, promueva en el seno de la Unión Europea el embargo total de armas a Israel y la suspensión del acuerdo de asociación con el Estado hebreo ante la escalda del conflicto en Gaza pues consideran que no se puede seguir permitiendo la "impunidad" ante los crímenes en Gaza.

| etiquetas: erc , embargo total de armas , israel , suspensión , acuerdo de asociación
24 3 0 K 212 actualidad
24 comentarios
24 3 0 K 212 actualidad
Comentarios destacados:      
nereira #13 nereira *
#9 Para julio de 2025, 147 de los 193 Estados miembros de pleno derecho de las Naciones Unidas (el 76,16 %) habían reconocido al Estado de Palestina. Además, la Santa Sede, que como Palestina, es un Estado observador de la ONU, también la ha reconocido.Por otra parte, la República Árabe Saharaui Democrática, Estado no miembro de la ONU también ha reconocido a Palestina.

es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_internacional_de_Palestina

Si quieres te aviso de los paises que han reconocido Palestina en Agosto cuando acabe el mes
5 K 94
ElenaCoures1 #17 ElenaCoures1
#13 ¿Entonces cuantos países europeos han reconocido a Palestina?
¿casi todos?
2 K -32
nereira #19 nereira *
#17 Creo que deberías de cambiar tus fuentes de información de noticias

Qué países europeos han anunciando que reconocerán el Estado palestino

www.publico.es/internacional/paises-europeos-han-anunciando-reconocera

LEE
1 K 40
ElenaCoures1 #20 ElenaCoures1
#19 Te pregunto
A ver si hay que promover mas en Europa el reconocimiento de Palestina como estado
¿Para cuando?
1 K -12
ElenaCoures1 #21 ElenaCoures1 *
#19 (Editaste. Gracias!)
Que pena
Entonces no eran casi todos
Habrá que promover más en Europa el reconocimiento de Palestina como estado
¿Para cuando?
0 K 7
nereira #24 nereira *
#22 #21 Hoy se ha llevado una lección de historia, debe leer periódicos raros
0 K 20
Pertinax #1 Pertinax *
Cuando antes de ayer pactaba con Junts, AKA Convergencia, sionistas declarados, no se pusieron tan divinos. Por no hablar de...  media
3 K 47
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
#1 Foto memorable
3 K 31
ur_quan_master #16 ur_quan_master
#1 a la gente se le atiza cuando hace algo mal, no cuando corrigen
2 K 43
#5 minossabe
A la Rahola les va a dar un soponcio
2 K 38
Dene #11 Dene
#5 que tome tila
0 K 11
EsUnaPreguntaRetórica #22 EsUnaPreguntaRetórica *
Estás haciendo el ridículo y das vergüenza ajena. Hazte un favor y acuéstate.
Edito: Vaya, elenita me tiene ignorado, qué triste :foreveralone:
1 K 32
sotillo #23 sotillo
¿Por qué no te callas?
Dicho desde el humor real
1 K 31
Top_Banana #6 Top_Banana
Es el único camino.
0 K 18
#14 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Pero eso no es lo que ya hacía?. Si el informe para ver si Israel estaba violando los derechos humanos, algo obvio, pero tenían que hacer el informe como paso previo para tomar acciones, se hizo a regañadientes, por petición de España e Irlanda creo que era.
0 K 15
#15 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#12 Para nada, más que para hacer presión supongo, porque seguramente para ser oficialmente en la ONU un nuevo estado, será algo que podrá ser vetado por el Consejo de Seguridad, donde los USA vetarán.

Mientras no hagas cosas contra Israel, es más bien gestos vacíos, no puedes decir que Israel está haciendo un genocidio, pero seguir con tu embajador allí, sin romper relaciones diplomáticas, por ejemplo. Si no hay hechos contra Isralel, todo lo que se haga son de cara a la galeria. Salvo lo de Sudáfrica, y lo de apoyar a la ONU o a la CPI, cuando se le ataca por denunciar lo que hace Israel o poner una orden de captura internacional a Netanyahu.
0 K 15
#18 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#12 #15 Es que ni del truño de Eurovisión los has echado. Algo irrelevante, pero que es de las cosas simbólicas que se hacen cuando alguien hace algo mucho menor que lo de Israel. Pero claro, siempre que no sea aliado.
0 K 15
#10 laruladelnorte
Eso tendrían que hacer todos los paises democráticos,ninguno que se precie y defienda los derechos humanos se rebajaría a tratar con semejantes criminales.
0 K 10
#7 luckyy
qué patética
0 K 8
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
¿El reconocimiento de Palestina como estado para cuando?
8 K -39
nereira #4 nereira
#3 El Gobierno aprueba el reconocimiento del Estado de Palestina
Consejo de Ministros - 28.5.2024

www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/paginas/2024/280524-
9 K 147
Cehona #8 Cehona
#4 Israel llamó a su embajadora en Madrid a volver a Israel
1 K 27
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1 *
#4 Gracias
Ahora solo faltan otro montón de países
Ya me avisas
2 K -32
correcorrecorre #12 correcorrecorre
#4 Pregunta tonta, ¿Sirve de algo mientras les están matando en directo? Dentro de nada, Palestina igual no tiene ni personas que vivan en ellas que no sean Israelís.
0 K 10

menéame