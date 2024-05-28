ERC urge al Gobierno a promover en Europa el embargo total de armas a Israel y la suspensión del acuerdo de asociación

Esquerra Republicana (ERC) quiere exigir al Gobierno que, entre otras cosas, promueva en el seno de la Unión Europea el embargo total de armas a Israel y la suspensión del acuerdo de asociación con el Estado hebreo ante la escalda del conflicto en Gaza pues consideran que no se puede seguir permitiendo la "impunidad" ante los crímenes en Gaza.