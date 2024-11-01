Era la trampa más obvia, pero caíste en ella

¿Sabías que existe un canal de Telegram en el que puedes introducir un número de teléfono y obtener el nombre y apellidos del dueño de dicho número y que muy posiblemente TÚ estés en esa base de datos? En este vídeo te voy a explicar, con numerosas pruebas, como toda la industria tecnológica nos ha tendido una trampa de obligatorio cumplimiento, que están haciéndonos la del ganso, ya sabes, vas a tragarte la IA quieras o no. Y todo, en nombre del progreso.
