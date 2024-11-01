La 'Era de los Peces' comenzó con una muerte masiva

Hace unos 445 millones de años, la vida en la Tierra cambió para siempre. En un abrir y cerrar de ojos geológico, se formaron glaciares sobre el supercontinente Gondwana, secando como una esponja muchos de los vastos mares poco profundos y creando un clima de invernadero que, junto con una alteración radical de la química oceánica, provocó la extinción de aproximadamente el 85 % de todas las especies marinas, la mayor parte de la vida en la Tierra. En un nuevo estudio, investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa (OIST)