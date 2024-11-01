edición general
Me equivoqué: El acuerdo de la UE con Trump es peor de lo que dije

El pasado 28 de julio publiqué un artículo criticando el acuerdo que habían suscrito la presidenta de la Comisión Europea y el de Estados Unidos. Lo titulé Indignidad europea ante el engaño trumpista porque, a la vista de la primera información que se había proporcionado sobre su contenido, me parecía que la negociación arancelaria era una simple excusa para que Estados Unidos realizara un chantaje a la Unión Europea que ésta había aceptado indignamente.

