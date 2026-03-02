El equipo rectoral de la Universidad del País Vasco rechaza "firmemente" el lanzamiento de botes de humo en el campus de Álava en el interior de cuatro de los edificios del campus de Vitoria, lo cual ha obligado a activar el protocolo preventivo y a desalojar de inmediato las instalaciones afectadas, durante la mañana de este lunes, víspera del 50 aniversario de la masacre del 3 de Marzo de 1976, "y tal y como ha venido sucediendo en años anteriores".