Un equipo liderado por la Universidad de Arizona descubre grandes construcciones rituales de los primeros mesoamericanos (ENG)

Han descubierto la evidencia más reciente y contundente de que Aguada Fénix era un cosmograma —un modelo que representaba el orden del universo, presente también en otros sitios mayas—, lo que podría convertirlo en uno de los sitios ceremoniales más importantes del área maya. La excavación más reciente reveló un pozo en forma de cruz, llamado cruciforme, que contenía un conjunto de artefactos ceremoniales, los cuales brindan información sin precedentes sobre los rituales de los primeros mayas.