“Epstein se jactaba de su amistad con Trump”, confiesa una víctima  

Nueve mujeres –más un hombre, hermano de la difunta Virginia Giuffre– comparecieron este miércoles en la escalinata del Capitolio en Washington para ofrecer el testimonio de las atrocidades que vivieron como víctimas del depredador sexual Jeffrey Epstein y sus poderosos amigos.
El cuadro de Bill Clinton con el vestido de su mujer ya hacía presagiar una historia interesante, pero cuando hay tantas moscas diciendo gilipolleces ya cuesta mucho distinguir la verdad de los inventos.
En mi opinión en los documentos clasificados no hay pruebas que impliquen a nadie más en los abusos a menores, porque eso queda ahí para la posteridad y no hay nadie tan estúpido ni nadie tan poderoso que quiera o pueda… » ver todo el comentario