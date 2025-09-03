edición general
“Epstein se jactaba de su amistad con Trump”, confiesa una víctima

Nueve mujeres –más un hombre, hermano de la difunta Virginia Giuffre– comparecieron este miércoles en la escalinata del Capitolio en Washington para ofrecer el testimonio de las atrocidades que vivieron como víctimas del depredador sexual Jeffrey Epstein y sus poderosos amigos.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Cero escándalo mediático sobre esto en España y Europa, no vaya a ser que la gente ya no le parezca bien darle el 5% de sus impuestos para defensa al líder de una secta de pederastas
pitercio #2 pitercio
Todo el mundo sabe que era un club de guarros y que quien no tocaba, miraba y el que no miraba, callaba y encubría. Y así siguen.
#3 BurraPeideira_ *
Los conspiranoicos se han apoderado tanto de este tema que da mucha pereza.
El cuadro de Bill Clinton con el vestido de su mujer ya hacía presagiar una historia interesante, pero cuando hay tantas moscas diciendo gilipolleces ya cuesta mucho distinguir la verdad de los inventos.
En mi opinión en los documentos clasificados no hay pruebas que impliquen a nadie más en los abusos a menores, porque eso queda ahí para la posteridad y no hay nadie tan estúpido ni nadie tan poderoso que quiera o pueda…   » ver todo el comentario
kastanedowski #4 kastanedowski
En otros articulos lei que eran mas de 20 las que se presentaron en los juicios y que calculan en decenas mas las perjudicadas. Todas en Nueva York.
