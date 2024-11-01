El epitafio de Licinia Eucharis, la actriz que alcanzó la fama en la República Romana en el siglo I a.C. y murió a los 14 años

Una losa de mármol tallada con esmero guarda una historia única y trágica. No relata las hazañas de un general ni los decretos de un senador, sino la breve y extraordinaria vida de una joven artista: Eucharis (o Eucaride), una liberta de catorce años cuyo talento iluminó fugazmente los salones de la élite romana en el turbulento siglo I a.C. Su epígrafe funerario, descubierto en la ciudad eterna y hoy conservado en el Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, es la única ventana a su existencia, un conmovedor retrato paterno (...)