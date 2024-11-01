Entrevista a Sandra Dobal, embajadora de accesibilidad de Calpe  

Sandra Dobal, referente en accesibilidad e inclusión, comunicadora y activista, que vive con una discapacidad desde los 10 años y transformó su experiencia en una mirada profunda, práctica y empática sobre la accesibilidad real. Sandra es mamá, deportista adaptada (karate, ciclismo y remo), y desde su paso voluntario a la silla de ruedas encontró una forma de ganar independencia y autonomía. En 2023 emigró a España, donde trabajó en una empresa especializada en accesibilidad y hoy es embajadora de accesibilidad en Calpe.
| etiquetas: accesibilidad , discapacidad , calpe , valencia