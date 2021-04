Entrevista a Linus Torvards: Linux y git [ENG]

"Y quiero trabajar en silencio. Solía odiar el tic-tac de las unidades de disco mecánicas -felizmente relegadas al cubo de la basura desde hace más de una década- y los ruidosos ventiladores de la CPU también son inaceptables. Y todo se hace en un terminal tradicional, aunque no uso 'vi'. Utilizo esa abominación llamada "micro-emacs", que no tiene absolutamente nada que ver con el emacs de GNU, salvo que algunas de las combinaciones de teclas son similares. Me acostumbré a él en la Universidad de Helsinki cuando era un chiquillo [...]"