edición general
2 meneos
4 clics

Entrevista a Douglas Massey, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2025

El sociólogo estadounidense Douglas Massey, una de las voces más influyentes en el estudio de la migración internacional, la segregación urbana y la desigualdad social, ha sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2025. Profesor en la Universidad de Princeton, su trabajo ha marcado durante décadas el debate académico y político sobre los movimientos migratorios, en especial entre México y Estados Unidos, así como sobre los mecanismos que perpetúan la exclusión racial y económica en las sociedades contemporáneas.

| etiquetas: douglas massey , premio , princesa de asturias , ciencias sociales , sociologo
1 1 0 K 17 cultura
sin comentarios
1 1 0 K 17 cultura

menéame