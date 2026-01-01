·
Entrevista a Carlos Cuerpo: "En enero aprobaremos la norma que limitará los intereses de los créditos al consumo"
El ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, hace balance de 2025 este 1 de enero en una entrevista en la Cadena SER y avanza retos y medidas para el nuevo año.
carlos cuerpo
economía
españa
politica
#1
Supercinexin
*
Total, para que os insulte media España y la otra media no se entere de nada, más os valdría aumentar los intereses y meter un porcentaje a las arcas del PSOE para comprar medios de comunicación, jueces y policías y perpetuaros en el poder.
Porque en el fondo eso es lo que le gusta al español medio y cuando llegan las elecciones lo ves claramente.
8
K
103
#2
Chinchorro
Todos son iguales.
1
K
21
#3
Marisadoro
#2
Todos son iguales... pero unos más iguales que otros.
1
K
29
#7
Torrezzno
Donde tendria que poner el foco el ministo de economia es el porque los españoles necesitan ese tipo de crédito. Usureros han existido siempre y desvia la atención del problema real, salarios miserables y coste de la vida por las nubes
0
K
19
#4
eaglesight1
Alguien puede estar en contra de esta medida?.
0
K
18
#6
kaos_subversivo
#4
espera que despierte el comando de cibercruzados y veamos su argumentario
1
K
19
#5
Febrero2034
*
Leyendo la entrevista, es triste que se planteen reducir burocracia (que no se va a hacer) para dar ayudas y no para iniciar proyectos o reducir cargas administrativas de las empresas, como la de dar la estimación en el pago del IVA/IRPF para autonomos/empresas cada trimestre.
Solo se piensa en ayudas, no en bajar la carga administrativa diaria.
Yo no quiero ayudas (no he pedido ninguna en 11 años), quiero que me sea facil trabajar y no gaste varias horas en hacer cosas para que no son productivas.
0
K
7
#8
AlexGuevara
Más vale 30 años tarde que nunca...
0
K
7
