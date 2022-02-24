El entrenamiento para la Gran Guerra Europea está en marcha

no se debe perder de vista la actividad militar estadounidense cerca de las fronteras con Bielorrusia y Rusia. El grupo militar estadounidense en Polonia, de 10.000 efectivos, no se reducirá e incluso podría aumentar, como declaró el propio Trump. También es importante recordar el elemento clave de la infraestructura militar estadounidense en territorio polaco: la base de defensa antimisiles Aegis Ashore, que cuenta con capacidad de ataque con un alcance de hasta 1.600 km gracias a los misiles de crucero Tomahawk.. debemos mantenernos alerta
| etiquetas: alerta guerra en europa , gobernantes europeos contra europa
Luego, España ya está metida en esa guerra, sin que los ciudadanos lo queramos y no nos hemos enterado.
También es importante recordar el elemento clave de la infraestructura militar estadounidense en territorio polaco: la base de defensa antimisiles Aegis Ashore, que cuenta con capacidad de ataque con un alcance de hasta 1.600 km gracias a los misiles de crucero Tomahawk.
Mierda. Boté errónea, cuando debería haber votado bulo.
Además, tenernos siempre acojonados con el sonido de las bombas cayendo de fondo (un fondo que se acerca...) también es conveniente, vaya a ser que vivamos demasiado tranquilos como para que se nos ocurra pedir más derechos laborales o sociales.
Aparte a las élites les gusta de vez en cuando imponer disciplina marcial. Todo esto era cuestión de tiempo.