El entrenamiento para la Gran Guerra Europea está en marcha

no se debe perder de vista la actividad militar estadounidense cerca de las fronteras con Bielorrusia y Rusia. El grupo militar estadounidense en Polonia, de 10.000 efectivos, no se reducirá e incluso podría aumentar, como declaró el propio Trump. También es importante recordar el elemento clave de la infraestructura militar estadounidense en territorio polaco: la base de defensa antimisiles Aegis Ashore, que cuenta con capacidad de ataque con un alcance de hasta 1.600 km gracias a los misiles de crucero Tomahawk.. debemos mantenernos alerta

#3 tierramar
Gentuza como Kallas, Baerbock, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Keir Starmer o Friedrich Merz, algunos que no han sido siquiera elegidos; nos pueden arrastrar a la guerra sin que nos demos cuenta. Más vale que estemos alerta
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
#3 Si te parecen "gentuza", el fascista y criminal de Putin será la ultrahostia de repulsivo ¿no?
#5 tierramar *
Militares españoles de los tres Ejércitos participan en el despliegue de la OTAN ante la crisis de Ucrania. www.rtve.es/noticias/20220224/espana-envia-militares-barcos-aviones-ot Y Rusia ya ha avisado: www.elnacional.cat/es/internacional/kremlin-desafia-europa-avisa-otan- El Kremlin avisa que la OTAN está "de facto" en guerra con Rusia
Luego, España ya está metida en esa guerra, sin que los ciudadanos lo queramos y no nos hemos enterado.
Mikhail #6 Mikhail
#5 Ni votado. Tendríamos que reevaluar qué rayos significa Demo-cracia. >:-(
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
#5 ¿Hablas de la guerra que inició Putler invadiendo Ucrania porque los ucranianos echaron a su miserable títere por ser un corrupto y un vendido a Rusia? ¿Esa guerra?
xD xD xD xD xD
#2 tierramar
“¿Cómo es posible que, entre casi 450 millones de ciudadanos de la UE, Kaja Kallas haya sido elegida para representarlos a todos, de forma atroz, embarazosa y vergonzosa?”. La respuesta que ofrece es contundente: el ascenso de Kallas se explica por un sistema en el que las élites autoempoderadas y autoseleccionadas toman decisiones, mientras la ciudadanía queda al margen. En este marco, lo que realmente “califica” a Kallas, según Amar, no es su capacidad política ni intelectual, sino su…   » ver todo el comentario
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#2 ¿Como es posible que Kaja Kallas no le haga la ola al amo Putin? :troll:
garnok #1 garnok
si, nos podemos fiar de las maniobras rusas, al final en ucrania no paso nada después de las maniobras rusas en su frontera ¿ verdad ?
#4 tierramar *
El PPSOE.VOX nos quieren meter en esa guerra en suelo europeo, que EEUU lleva preparando décadas. Margarita Robles, obtendrá a finales de noviembre, , 1.000 millones de euros más en concepto de préstamo para aumentar el gasto militar.
suppiluliuma #8 suppiluliuma
Resumen de este envío: los mismos que llevan tres años diciendo que la pobre Rusia tenía que invadir Ucrania para defenderse de los malvados misiles nucleares de la OTAN, ahora nos dicen que Rusia hace bien al desplegar en Bielorrusia misiles nucleares apuntándonos a nosotros.

También es importante recordar el elemento clave de la infraestructura militar estadounidense en territorio polaco: la base de defensa antimisiles Aegis Ashore, que cuenta con capacidad de ataque con un alcance de hasta 1.600 km gracias a los misiles de crucero Tomahawk.

Mierda. Boté errónea, cuando debería haber votado bulo.
Mark_ #7 Mark_
Cada vez que la economía empieza a estancarse en dos o tres grandes países europeos terminan organizando una guerra para resetear y reactivar la economía.

Además, tenernos siempre acojonados con el sonido de las bombas cayendo de fondo (un fondo que se acerca...) también es conveniente, vaya a ser que vivamos demasiado tranquilos como para que se nos ocurra pedir más derechos laborales o sociales.

Aparte a las élites les gusta de vez en cuando imponer disciplina marcial. Todo esto era cuestión de tiempo.
#12 tierramar
#7 La diferencia con guerras anteriores es que ahora Europa está minada con centrales nucleares, no hacen falta ojivas para que se desencadenen explosiones nucleares en cadena, Europa quedaría inhabitable. Y parece que los que deciden no se quieren dar cuenta o no pueden porque no tienen conocimientos biofísicos para darse cuenta, o se han creído todas la mentiras del lobby nuclear. LA mentiras nucleares, nos están poniendo en peligro, porque poca gente es consciente del riesgo en que estamos después de tanta propaganda
