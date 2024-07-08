edición general
Entre la resistencia y el pacto. Indígenas americanos en la conquista de América

La presencia de indígenas americanos en el Viejo Mundo no se limitó a los que trajeron algunos descubridores, como Cristóbal Colón. Aparte del tráfico esclavista -hasta mediados del siglo XVI, muchos llegaron voluntariamente: unos, para conocer los secretos del mundo -como un turista del siglo XXI- y, otros, para solicitar sus derechos, acudiendo personalmente a la corte para entrevistarse con el soberano y reclamar tierras o privilegios. Unos retornaron a América, pero otros se quedaron en Europa, adaptándose a una nueva forma de vida.

#1 fasta
Lo que han hecho toda la vida en las invasiones para tener las mínimas bajas posibles.

Divide y vencerás. Si llegan a saber lo que les esperaba, se hubieran unido todos contra el invasor.
