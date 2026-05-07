Enrique Berrocal, presidente de "Las Mestas del Narcea" sobre la situación del salmón en los ríos: "El declive desde 2020 es catastrófico"

El representante de los aficionados de la cuenca Nalón-Narcea señala algunas de las causas del descenso poblacional, como la subida de temperatura del agua, la entrada de lubinas y cormoranes al tiempo que apela a 'buscar soluciones'
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Lo que dice tiene sentido.
vaya es conocido que las pesquerías se recuperaron durante la segunda guerra mundial porque no se pescaba y este señor dice que puede ser la gota que colme el vaso