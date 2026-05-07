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Enrique Berrocal, presidente de "Las Mestas del Narcea" sobre la situación del salmón en los ríos: "El declive desde 2020 es catastrófico"

El representante de los aficionados de la cuenca Nalón-Narcea señala algunas de las causas del descenso poblacional, como la subida de temperatura del agua, la entrada de lubinas y cormoranes al tiempo que apela a 'buscar soluciones'

| etiquetas: enrique berrocal , mestas de cangas , cangas del narcea , narcea , salmón
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6 comentarios
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#2 Pitchford
Las lubinas, que se comen a los salmones! Son de traca..
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#1 amusgada
bah, deja de subir publirreportajes culpando a los probes cormoranes, que llevan 3000 exterminaos y oyes, el salmón ni pis ni pas. Lubinas, tócatel higo
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Jakeukalane #6 Jakeukalane
#5 tiene un centro de recuperación, supuestamente.
Lo que dice tiene sentido.
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#3 fremen11
De dejar de pescarlos han dicho algo??
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Jakeukalane #4 Jakeukalane
#3 en la entrevista sí dice cosas de dejar, pero no solo eso.
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#5 fremen11
#4 La pesca puede ser la gota que colma el vaso,
vaya es conocido que las pesquerías se recuperaron durante la segunda guerra mundial porque no se pescaba y este señor dice que puede ser la gota que colme el vaso
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menéame