El ENORME Submarino que Tenía un Cañón GIGANTE Atornillado en la parte Superior  

El submarino Surcouf tenía dos cañones de 203 mm que podían disparar tres proyectiles de 120 Kg por minuto. un avión para reconocimiento en un hangar, doce tubos de torpedos, una lancha de cinco metros y un surtido de antiaéreos y ametralladoras. Tenía celdas para cuarenta prisioneros. 23.000 Km de autonomía y 126 tripulantes. Este "Crucero Submarino" de 110 m de eslora, fue el mayor submarino del mundo hasta la aparición de los japoneses de primera clase.