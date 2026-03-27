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Los enólogos recuperan el vino rancio, en peligro de extinción: “Somos arqueólogos; la primera madre la encontramos perdida en una cueva”

Los enólogos recuperan el vino rancio, en peligro de extinción: “Somos arqueólogos; la primera madre la encontramos perdida en una cueva”

La reivindicación de estos vinos de oxidación lenta trata de recuperar un legado a punto de desaparecer

| etiquetas: calandria , bodega , vino , viticultura , rancio
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5 comentarios
3 1 0 K 47 cultura
#5 Pitchford
Tendrán que cambiarle el nombre.. La palabra rancio está muy desprestigiada hoy en día...
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MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
#2 algo tendrá el vino (rancio) cuando lo bendicen recuperan
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MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
El vinagre del día del tentáculo
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sotillo #2 sotillo
#1 No se que interés tendrá el vino rancio y es una pregunta. Por cierto a pie de foto “ Cueva con barriles hechos de arcilla” En mi pueblo son Tinajas
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#4 chocoleches
En la comarca del Matarranya se hace el "vi ranci" de toda la vida, y para nada está en peligro de extinción. No es sólo que lo hagan en las casas, también lo venden en cooperativas

tenda.elmasove.com/es/tienda/begudes/vins-i-caves/vinos/vins-generosos
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menéame