Las enigmáticas estructuras con huesos de mamut de Mezhyrich fueron creadas en el periodo más gélido de la última gran glaciación como refugios temporales

En las vastas llanuras que durante el Pleistoceno Superior constituían un ecosistema de estepa fría, conocido como la tundra-estepa del mamut, la escasez de recursos arbóreos presentaba un desafío arquitectónico insoslayable para las comunidades humanas. La solución, emergente de la pura necesidad en un entorno donde los inviernos eran de una brutalidad extrema, se encontró en los esqueletos masivos de los animales más grandes que recorrieron aquellas tierras: los mamuts lanudos. Paper con nuevas dataciones: open-research-europe.ec.europa.eu/articles/5-198

Benu
Aunque el árticulo habla de uso breve, todo el complejo continúo durante unos 4.000 años, entre el 18.000 y el 14.000 antes del presente.
