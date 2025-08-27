edición general
El enigma del Cerro del Clavel: ¿por qué huyeron 32 vecinos y fundaron San Sebastián de los Reyes en 1492?

El enigma del Cerro del Clavel: ¿por qué huyeron 32 vecinos y fundaron San Sebastián de los Reyes en 1492?

Un grupo de vecinos, perseguidos por el poder feudal, acabó dando forma a una nueva villa cuya fundación se remonta a 1492 y cuyo origen sigue sorprendiendo cinco siglos después.

Josecoj #1 Josecoj
Es interesante, pero creo que la gran mayoría de los vecinos saben las historia.
