Los engaños con empresas de trabajo temporal falsas preocupan al sector de la fruta

Organizaciones agrarias y sindicatos han alertado este mes de agosto de un nuevo fraude en la contratación que afecta tanto a los temporeros como a los fruticultores derivado de la presencia de empresas de trabajo temporal que ofrecen contratos que nunca se formalizan y que dejan tirados a los trabajadores sin cobrar las horas echadas en el campo. El sindicato CCOO también ha detectado otros casos que no pueden denunciar porque las víctimas aún no han dado el paso de señalar el fraude. Por otro lado, el fraude también se extiende a las...