[Eng] La NASA y Google están construyendo un asistente médico con inteligencia artificial para mantener saludables a los astronautas que viajen a Marte

Esta inminente realidad está impulsando a la NASA a que la atención médica en órbita sea gradualmente más independiente de la Tierra. Un experimento inicial es una prueba de concepto de asistente médico de IA que la agencia está desarrollando con Google. La herramienta, llamada Asistente Digital para Oficiales Médicos de la Tripulación (CMO-DA), está diseñada para ayudar a los astronautas a diagnosticar y tratar síntomas cuando no hay un médico disponible o las comunicaciones con la Tierra están interrumpidas.