[ENG] Josef Prusa avisa que la impresión 3D open hardware esta muerta

[Copy&Paste] Hola, FAB 2025 sigue celebrándose en Praga y está siendo un evento maravilloso. ¡Ha sido fantástico conocer a tanta gente de nuestra comunidad en casa, en Chequia! Pero durante mis charlas con los asistentes, hubo un tema que surgió una y otra vez, y es el estado del hardware abierto. No puedo hablar de todo el hardware abierto, pero puedo compartir mi experiencia con la impresión 3D. ¡Y no es nada bueno! El hardware abierto en la impresión 3D está muerto, solo que aún no lo sabéis. ...

etiquetas: josef prusa , impresoras 3d , open hardware , patentes
maxxcan #3 maxxcan *
Empecé en este mundillo hace 25 años y vi como casi nadie, al menos en España entendia la importancia del modelo del software y hardware libre. Todo el mundo queria dar el pelotazo, usar la herramienta mas comoda, software privativo y un largo etcetera. Lo de la impresion 3D sigue la tendencia de la tecnologia donde las grandes empresas se aprovechan del software libre, lo pervierten con la idea de open source y la gente cada vez mas ignorante asume todo.
meneandro #4 meneandro
#3 Pero a todos les molesta la GPL, que está precisamente para evitar eso (o por lo menos, para que todos salgamos ganando y no uno sólo). Mejor usemos licencias libertarias, que así más gente querrá colaborar con los proyectos...
#1 UNX
Es un mundo muy DIY, espero que no afecte al derecho a reparar tu impresora, así como la posibilidad de ampliarla como quieras.
Aparte está la posibilidad de las puertas traseras, algo muy factible teniendo en cuenta que ya muchas impresoras 3D se conectan a la red.
#2 Feliberto
Se veía venir desde que los chinos se pusieron a hacer impresoras 3D, una pena, pero es que las propietarias hoy por hoy por lo general funcionan mejor y son mas baratas que las DIY.
