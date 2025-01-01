[ENG] Josef Prusa avisa que la impresión 3D open hardware esta muerta

[Copy&Paste] Hola, FAB 2025 sigue celebrándose en Praga y está siendo un evento maravilloso. ¡Ha sido fantástico conocer a tanta gente de nuestra comunidad en casa, en Chequia! Pero durante mis charlas con los asistentes, hubo un tema que surgió una y otra vez, y es el estado del hardware abierto. No puedo hablar de todo el hardware abierto, pero puedo compartir mi experiencia con la impresión 3D. ¡Y no es nada bueno! El hardware abierto en la impresión 3D está muerto, solo que aún no lo sabéis. ...