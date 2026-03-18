La energía solar rompe su techo: una nueva celda de perovskitas alcanza el 30% y apunta a la producción masiva

Un nuevo avance en energía solar fotovoltaica logra superar el 30% de eficiencia con un enfoque pensado para el mundo real; combina materiales económicos con un diseño innovador; el objetivo es claro: más rendimiento sin disparar los costes. La clave del rendimiento es una triple unión. Además, este proceso de fabricación permite escalabilidad no se quedándose en un experimento de laboratorio. Las expectativas futuras permitirían a medio plazo alcanzar el 40% de rendimiento.