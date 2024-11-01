edición general
Endesa corta la luz a siete viviendas ocupadas de un bloque en Lérida

Son la mitad de los hogares del edificio y representan una energía defraudada de 88.147 kW. Solo estas siete viviendas fueron capaces de consumir el equivalente a 25 pisos en un año. Estaban ocupadas todos por dos familias llegadas desde Valencia hace dos semanas, que se los han repartido y alteraron la convivencia. Vecinos de esta calle se han quejado reiteradamente por ruidos e incivismo en dos de los pisos. Afirman que ponen música alta de madrugada y pinchan tanto la luz como el agua provocando goteras en las paredes y humedades y charcos.

plutanasio #1 plutanasio
Qué tenían montado, un centro de datos? :troll:
3 K 58
#2 Khanbaliq
#1 Seguramente minaban Bitcoin, no se me ocurre otra posibilidad.
0 K 7
#3 Cuchifrito
#1 #2 Eran todos usuarios de coche eléctrico so malpensados.
0 K 11
#6 Zerjillo
#2 Lo auténticamente rentable es plantar María y usar ordenadoresinando Bitcoin para calentar las estancias de la plantación. Principiantes....
0 K 7
Mauricio_Colmenero #7 Mauricio_Colmenero
#1 Si algo es gratis ... pues ya sabes.

Supongo que en invierno irán en bañador y chanclas, con la bomba de calor a tope.

Y en verano, con chaquetón y aire acondicionado a 5ºC.
0 K 8
#8 concentrado
#1 Si los datos se fuman, sí :troll:
0 K 20
Elbaronrojo #10 Elbaronrojo
#1 O una fundición por arco eléctrico. :roll:
0 K 10
josde #4 josde
Centro de posible criadero de plantas no autorizadas
1 K 37
Elbaronrojo #9 Elbaronrojo
Mi padre era jubilado de Unión Fenosa y en su día tenía la luz totalmente pagada y nunca llegamos a consumir eso ni en los inviernos más crudos. :shit:
0 K 10
#5 SantanaS
La energía se mide en kWh, la potencia en kW.
0 K 7

