Endesa corta la luz a siete viviendas ocupadas de un bloque en Lérida

Son la mitad de los hogares del edificio y representan una energía defraudada de 88.147 kW. Solo estas siete viviendas fueron capaces de consumir el equivalente a 25 pisos en un año. Estaban ocupadas todos por dos familias llegadas desde Valencia hace dos semanas, que se los han repartido y alteraron la convivencia. Vecinos de esta calle se han quejado reiteradamente por ruidos e incivismo en dos de los pisos. Afirman que ponen música alta de madrugada y pinchan tanto la luz como el agua provocando goteras en las paredes y humedades y charcos.