Encuesta NC Report (6 oct): PP y Vox superan los 200 escaños

Sondeo de NC Report para elecciones generales, publicado por La Razón

| etiquetas: nc report , encuesta , 6 de octubre
#1 Cntrl
Vox será imprescindible para formar gobierno salvo acuerdo PPSOE
#2 tierramar *
#1 Con los votantes inmigrantes que están reemplazando a los votos nacionales perdidos por el PPSOE; debido a su corrupción, desmantelamiento de servicios públicos,...puede formarse tanto un gobierno PPSOE, como PPVOX. Si los partidos de izquierda y/o regionales no espabilan y se unen o coordinan
0 K 17

