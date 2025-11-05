Encuentran un original olvidado del famoso rinoceronte de Durero en 1515  

Un ejemplar de la primera edición del rinoceronte grabado en 1515 por el pintor renancentista Alberto Durero ha sido descubierto en la Academia de Ciencias de la República Checa. Un análisis al trasluz reveló una marca de agua con un ancla y una estrella, elementos usados en el papel fabricado en tiempos de Durero. Durero trazó ese grabado sin haber visto al animal, solo sobre la base de descripciones escritas y el boceto de un ejemplar enviado en 1515 por un sultán de la India al rey Portugal, Manuel I. El rey portugués lo envió al Papa, pero