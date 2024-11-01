Encuentran desmembrado el cadáver de Katty O. en el vertedero de Fuerteventura y la Guardia Civil detiene a su hijo

La Guardia Civil ha localizado el cadáver de Katty O. en el vertedero de Zurita, en Fuerteventura, y ha detenido a su hijo como presunto responsable de su muerte. El cuerpo estaba desmembrado y ahora los investigadores tratan de esclarecer como este joven de poco más de 20 años de edad, cometió supuestamente estos hechos. La mujer había sido denunciada como desaparecida el pasado 4 de mayo en Fuerteventura, después de que familiares y allegados perdieran el contacto con ella.