Y encima, quieren un sueldo

La extrema derecha no tiene interés en hablar de los pros y contras de la regularización de inmigrantes, ni del fondo de la cuestión: trabajadores que no están amparados por el marco legal que sí cobija a los registrados.

vicvic
El fondo de la cuestión es que hay personas saltándose la legalidad en nuestro país y otras que se benefician de ellos contratandolas en negro, ese es fondo de la cuestión y la respuesta debería ser contundente : expulsión al primero y multa fuerte económica al segundo.
strike5000
Sigo sin entender por qué el Gobierno Central, que es quien tiene las competencias de inmigración y fronteras, no fomenta los contratos en origen. De ese modo los solicitantes no tendrían problemas en presentar la documentación requerida (pasaporte, certificado de penales, titulación si es necesaria, etc). Vendrían ya a tiro hecho, con su puesto de trabajo asegurado. Estarían cubiertos por la Seguridad Social.

Me parece mucho más razonable que regularizar a 500.000 irregulares (que serán…
Crtx89
Los legaliza porque necesita el servicio barato , como buen rico que es Dirty Dog...

Por eso los del PP y Vox solo protestan un poco con la boca pequeña, pq también les gusta que cuiden a sus padres, les limpien la casa, les corten el césped y les pongan la comida en los restaurantes.

Ningún rico se queja de que legalicen inmigrantes. Iría contra su modo de vida.
