Y encima, quieren un sueldo

La extrema derecha no tiene interés en hablar de los pros y contras de la regularización de inmigrantes, ni del fondo de la cuestión: trabajadores que no están amparados por el marco legal que sí cobija a los registrados.
| etiquetas: inmigración , regularización , extrema derecha
Me parece mucho más razonable que regularizar a 500.000 irregulares (que serán… » ver todo el comentario
Por eso los del PP y Vox solo protestan un poco con la boca pequeña, pq también les gusta que cuiden a sus padres, les limpien la casa, les corten el césped y les pongan la comida en los restaurantes.
Ningún rico se queja de que legalicen inmigrantes. Iría contra su modo de vida.