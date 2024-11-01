Enagas y sus socios amplían el gran gasoducto TAP para reforzar la seguridad energética de Europa

El Trans Adriatic Pipeline, la ruta de gas desde el Caspio, inyecta 1.200 millones de metros cúbicos más. La mejora consolida el Corredor Sur de Gas, una ruta de 3.500 kilómetros que conecta Azerbaiyán con Italia. Para hacer posible esta ampliación, TAP ha instalado una nueva unidad compresora de 15 MW en la estación de Kipoi, situada cerca de la frontera entre Grecia y Turquía. Según el operador, el refuerzo llega cinco años después del inicio de los flujos comerciales hacia Europa, a finales de 2020, y busca consolidar el papel de esta infrae