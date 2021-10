Eliminar el nivel de "nada", compuesto por "juegos que no se inicializan correctamente", que no se cargan y/o que bloquean el emulador, es genial. Pero no es que todos los juegos de PS3 que han salido al mercado vayan a funcionar sin problemas en un PC razonablemente moderno. A día de hoy, el 63,53% de los juegos de PS3 son "jugables" en el emulador, lo que significa que el 36,47% no lo son; sigue siendo una cifra impresionante, pero hay que tenerla en cuenta.