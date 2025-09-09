Emulación Retro – Parte 2: computación híbrida, simulación en silicio y virtualización moderna

Esta es la segunda parte dedicada al apartado de emulación en Retro Tech & Café. En esta segunda entrega se exploran las tecnologías asociadas con la integración e interoperabilidad de sistemas híbridos, como el Amiga side-car, la utilización de chips con diseño FPGA para simulación electrónica de chips y la utilización de las tecnologías de virtualización para correr sistemas operativos antiguos. Si te gustan estos contenidos, te invito a que leas el resto de los artículos del blog y te suscribas. ¡Buena lectura!