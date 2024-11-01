edición general
Las empresas se enfrentan a la presión de responder a la aplicación de las leyes migratorias

Desde cafés familiares hasta gigantes minoristas, las empresas están cada vez más en la mira de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump , ya sea por la presión pública para que se pronuncien en contra de la aplicación agresiva de las leyes migratorias o por convertirse en sitios de tales arrestos. En Minneapolis, donde el Departamento de Seguridad Nacional dice que está llevando a cabo su mayor operación hasta la fecha , hoteles, restaurantes y otros negocios han cerrado temporalmente sus puertas o han dejado...

