13
meneos
19
clics
Los empresarios lograron tumbar la reducción de jornada de Yolanda Díaz con "20 viajes a Waterloo" y la pasividad de Moncloa
CEOE dejó hacer a la patronal catalana, que organizó encuentros discretos en Bélgica y Madrid con Junts sin recibir presión en contra del ala del PSOE en el Gobierno
|
etiquetas:
:
empresarios
,
lograron
,
tumbar
,
reducción
,
jornada
,
yolanda
,
díaz
#1
Torrezzno
Pero quien manda en este país?
1
K
32
#4
concentrado
#1
Los de siempre
0
K
13
#5
Epaclon
#1
el mismo que manda en todo el mundo, el dinero
0
K
9
#3
cosmonauta
A Yolanda le habría valido con sólo dos o tres viajes, pero no quiso.
0
K
12
#2
Paltus
Para lo que quieren no es un traidor.
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
