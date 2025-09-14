edición general
Los empresarios lograron tumbar la reducción de jornada de Yolanda Díaz con "20 viajes a Waterloo" y la pasividad de Moncloa

CEOE dejó hacer a la patronal catalana, que organizó encuentros discretos en Bélgica y Madrid con Junts sin recibir presión en contra del ala del PSOE en el Gobierno

Torrezzno #1 Torrezzno
Pero quien manda en este país?
1 K 32
#4 concentrado
#1 Los de siempre
0 K 13
#5 Epaclon
#1 el mismo que manda en todo el mundo, el dinero
0 K 9
cosmonauta #3 cosmonauta
A Yolanda le habría valido con sólo dos o tres viajes, pero no quiso.
0 K 12
Paltus #2 Paltus
Para lo que quieren no es un traidor.
0 K 10

