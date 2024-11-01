edición general
La empresa de la teleasistencia envía a la jueza de la dana un documento censurado por una "cláusula de confidencialidad"

La adjudicataria desvela que ocho de los 42 fallecidos conectados al servicio activaron los dispositivos el 29 de octubre y "autoriza" a la Generalitat a remitir sus protocolos "en caso de catástrofe natural".

ewok #1 ewok *
Las comunicaciones del Fiscal General del Estado no son privadas ni confidenciales porque lo dice el TS, pero Atenzia envía 100 folios en negro a la jueza porque hay una cláusula .
comadrejo #6 comadrejo *
#1 Las comunicaciones del Fiscal General del Estado son extremadamente privadas y confidenciales para el TS en proporción a su cercania ideologica con el extremo derecho. Si es del opus dei tiene un extra en confidencialidad contra elementos externos a la obra. :troll: :troll: :troll:
pitercio #2 pitercio
Abandonados, estafados, traicionados y ahora silenciados.
#3 Chuache_cientifico
Ah, las cláusulas de confidencialidad, esa maravillosa herramienta que tienen las empresas para hacer a sus empleados saltarse la ley y no poder denunciarlo.
calde #7 calde
Otra empresa amiga del PP que colabora para tapar las vergüenzas de la mafia... 0 sopresa aquí. Espero que la jueza les responda como merecen. Creo que incluso les podría amenazar con imputarles por obstrucción a la justicia si insisten en negarse.

Eso sí, si hay información que debe ser protegida, lo que sí debe poder garantizar el sistema judicial es que se impidan las filtraciones. En eso sí que estaría de acuerdo. Lo de las filtraciones parece un cachondeo. Los "periodistas de investigación" están encantados claro...
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
Mientras siguen negando el cambio climático despidiendo meteorólogas que predicen los desastres, atacando a la AEMET

Están preparando la siguiente masacre
Asimismov #5 Asimismov
#4 una época de gran placidez para las jefas de meyereología de Àpunt.
#8 fremen11
En caso de asesinato existe la confidencialidad???
