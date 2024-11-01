Empresa francesa desarrolla sistema que extrae un 99,7% de materia orgánica pura a partir de residuos alimentarios, reduciendo a la mitad el coste del tratamiento de biorresiduos y generando biogás

Como sistema integral, BioVALO combina tecnologías complementarias. No se limita al reciclaje básico: pretritura, mezcla, separa envases, refina residuos y deja materiales orgánicos listos para su valorización. Lava, drena y seca envases, facilitando su reciclaje. En Francia y Bélgica, se implantó con ayuda de ayuntamientos. Más del 99,7 % de pureza en el resultado orgánico en la primera etapa del proceso, permitiendo su uso directo como fertilizante natural. Produce de metano a partir de residuos, útil biogás para generar calor o electricida.
| etiquetas: francia , materia orgánica , alimento , biorresiduo , biogás , metano , biovalo