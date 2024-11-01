La empresa española Igalia ayuda a Valve a potenciar los dispositivos de Steam [ENG]

La empresa española Igalia lleva mucho tiempo colaborando con Valve en SteamOS, que impulsará la Machine y el Frame, y está entusiasmada por contribuir a estos nuevos dispositivos, en particular al Frame. El Frame, a diferencia de la Machine o el Deck, que tienen CPU x86, funciona con una CPU basada en ARM. Para superar esta barrera, se utiliza una capa de traducción llamada FEX para ejecutar aplicaciones compiladas para chips x86 en chips ARM.