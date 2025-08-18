edición general
Empresario español en China: “Quería dar los fines de semana libres a los trabajadores, pero allí nadie entiende que un empresario decida tener las máquinas paradas dos días de cada siete

El empresario recuerda cómo, al llegar “con una mentalidad socialdemócrata occidental”, buscaba implantar un modelo en el que la jornada laboral se limitara a lunes a viernes. Sin embargo, sus colaboradores chinos reaccionaban con incredulidad y preocupación, ya que para ellos, trabajar el fin de semana es la norma, no la excepción. "Nadie en su sano juicio en China puede entender por qué un empresario que monta una fábrica para ganar dinero decide, voluntariamente, tener las máquinas paradas dos de cada siete días a la semana", explica Adrián

#2 Claro, claro, le obligaron a explotar a sus trabajadores. xD xD
#2 frg
Claro, claro, le obligaron a explotar a sus trabajadores. xD xD
#9 Marisadoro
#2 Como en España, Garamendi empeñado en reducir 30minutillos la jornada diaria y no lo consigue el pobre.
#14 Javat
#2 No, lo hizo y el chino se buscó un trabajo el fin de semana.
klabervk #1 klabervk
Si te interesan los derechos laborales, contrata más gente y haz turnos de fin de semana pagando extra y manteniendo la producción y las máquinas encendidas los fines de semana.
Battlestar #7 Battlestar
#1 La cuestión, supongo, es si eso le sale rentable o no con su volumen de negocio.
#10 Abril_2025
#1 Ojalá estuviera permitido eso en la UE.

Estaríamos todos los trabajadores contentísimos con estos nuevos y adaptados "derechos laborales"
tierra_del_hielo #17 tierra_del_hielo
#1 como seria eso? 3-4 dias a la semana cada trabajador?

Si haces eso, los trabajadores se van a otra fabrica donde les den trabajo los 7 dias de la semana y se quede el sueldo completo.

El punto del articulo esque no se puede imponer nuestra cultura a otros paises. No estan en el mismo contexto historico/cultural que nosotros.
u_1cualquiera #4 u_1cualquiera
Una de las experiencias más reveladoras fue la de su primera secretaria, a quien le prometió que no tendría que trabajar los fines de semana. Pero cuando un cliente internacional permaneció nueve días en China, Díaz necesitó que ella estuviera disponible al menos un fin de semana. La respuesta fue negativa, pues su secretaria encontró otro empleo para respetar su tiempo libre. “Me dijo que no podía estar en casa viendo la tele mientras su madre trabajaba de lunes a domingo”, relata el

#12 mstk
#4 Le pagaba tan poco a la secretaria que tenia que trabajar los fines de semana en otro sitio.
#16 Javat
#12 No, eso no es así, no te inventes cosas.
dark_soul #20 dark_soul
#4 vi la entrevista a este empresario en yt y es tal como lo contaba él (sea cierto o no). Lo que yo entendí de la entrevista es que se trata de una cuestión cultural
u_1cualquiera #21 u_1cualquiera
#20 No dudo de la veracidad de lo que dice, sino que critico el redactado de la noticia, porque cuesta entender lo que dice, en especial esta frase "La respuesta fue negativa, pues su secretaria encontró otro empleo para respetar su tiempo libre. "
deberia ser: "la respuesta fue negativa porque su secretaria habia encontrado otro empleo para ocupar solo sus fines de semana"
Fj_Bs #3 Fj_Bs
no me creo la mitad , en China no puedes montar ningún negocio , sin un socio Chino , por eso me suena a cuento
Khadgar #6 Khadgar
#3 a... ¿cuento chino?
Fj_Bs #8 Fj_Bs
#6 asimismo, o cuento Catalán xD
#11 Abril_2025
#3 No puedes si vives fuera. Necesitas una empresa de dentro, un socio chino o crear una sucursal.

Si vives allí, claro que puedes.
tierra_del_hielo #19 tierra_del_hielo
#3 se puede perfectamente montar una empresa sin ningun socio chino:
en.wikipedia.org/wiki/Wholly_Foreign-Owned_Enterprise

No se de donde sacais que no se puede.
UnoYDos #18 UnoYDos
Hacer una noticia en base a un video de unas declaraciones de una persona en tiktok. Sin verificar absolutamente nada para ver si es cierto (NO estoy diciendo que sea falso). Los medios cada día dan mas pena.
#5 elsnons
#13 Abril_2025
Los esclavos están acostumbrados a la esclavitud y es complicado cambiar una mentalidad tan enraizada.

Ocurre algo parecido en corea del sur o Japón cuando alguien propone que cambien sus costumbres para trabajar menos.
#15 Emotivo *
Aquí empezamos por considerar un exceso las vacaciones. Poquito a poco.
menéame