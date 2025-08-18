Empresario español en China: “Quería dar los fines de semana libres a los trabajadores, pero allí nadie entiende que un empresario decida tener las máquinas paradas dos días de cada siete

El empresario recuerda cómo, al llegar “con una mentalidad socialdemócrata occidental”, buscaba implantar un modelo en el que la jornada laboral se limitara a lunes a viernes. Sin embargo, sus colaboradores chinos reaccionaban con incredulidad y preocupación, ya que para ellos, trabajar el fin de semana es la norma, no la excepción. "Nadie en su sano juicio en China puede entender por qué un empresario que monta una fábrica para ganar dinero decide, voluntariamente, tener las máquinas paradas dos de cada siete días a la semana", explica Adrián
| etiquetas: china , emprendimiento , fabricas , adrian diaz
Estaríamos todos los trabajadores contentísimos con estos nuevos y adaptados "derechos laborales"
Si haces eso, los trabajadores se van a otra fabrica donde les den trabajo los 7 dias de la semana y se quede el sueldo completo.
El punto del articulo esque no se puede imponer nuestra cultura a otros paises. No estan en el mismo contexto historico/cultural que nosotros.
… » ver todo el comentario
deberia ser: "la respuesta fue negativa porque su secretaria habia encontrado otro empleo para ocupar solo sus fines de semana"
Si vives allí, claro que puedes.
en.wikipedia.org/wiki/Wholly_Foreign-Owned_Enterprise
No se de donde sacais que no se puede.
Ocurre algo parecido en corea del sur o Japón cuando alguien propone que cambien sus costumbres para trabajar menos.