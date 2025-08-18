Empresario español en China: “Quería dar los fines de semana libres a los trabajadores, pero allí nadie entiende que un empresario decida tener las máquinas paradas dos días de cada siete

El empresario recuerda cómo, al llegar “con una mentalidad socialdemócrata occidental”, buscaba implantar un modelo en el que la jornada laboral se limitara a lunes a viernes. Sin embargo, sus colaboradores chinos reaccionaban con incredulidad y preocupación, ya que para ellos, trabajar el fin de semana es la norma, no la excepción. "Nadie en su sano juicio en China puede entender por qué un empresario que monta una fábrica para ganar dinero decide, voluntariamente, tener las máquinas paradas dos de cada siete días a la semana", explica Adrián