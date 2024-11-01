Emilia Landaluce: los progres de EEUU perfeccionan a Colau y a Carmena

El multimillonario Steyer quiere ser el gobernador de California para luchar contra los costes de la vida que sus políticas climáticas dispararon. Mientras la UE ha desmembrado su industria para nada, con exitosas presiones para cerrar nucleares y con unas renovables que no terminan de ser efectivas ante episodios como el del apagón, una muestra del fracaso. Y por el camino: se han disparado los costes de la vida, y esa especie de superioridad moral del buenismo energético se ha convertido en una inseguridad vital que solo genera cabreo.