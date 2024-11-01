Por un embargo integral a Israel, la libertad de cátedra para la educación en la paz y la liberación de todas las activistas de la flotilla

Al tiempo que arranca la primera fase del plan de Trump para Gaza, Ecologistas en Acción insiste en la necesidad de que los Estados rompan sus relaciones con Israel y que la sociedad civil siga denunciando el genocidio todos los días y en todos los espacios.Asimismo, la organización ecologista, junto con la plataforma Marea Palestina, destaca que esta semana el Consejo Escolar del Estado ha amparado al profesorado en su libertad de cátedra para la educación en la paz y la convivencia, por lo que no podrán prohibirse los actos de apoyo a Gaza.