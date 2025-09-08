Elvira Mínguez: "Sufrí abusos sexuales por parte de mi padre desde muy niña"

No hubo gritos. No hubo broncas. "Era todo por debajo", dice Elvira Mínguez. En su casa no hacía falta levantar la voz para que la violencia se instalara. Bastaba con el silencio. Bastaba con que nadie mirara. Bastaba con que nadie dijera nada. La actriz, reconocida por su solidez interpretativa en películas como El desconocido, Los lunes al sol o El autor, ha vuelto a hablar del abuso sexual que sufrió por parte de su padre cuando era niña. Lo ha hecho en el programa Por el principio de la SER, en una conversación que no solo revela el horror