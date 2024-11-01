ELLOS DEAMBULAN EN MI PATIO INTERIOR - IIustración y cuento de Oswaldo Mejía

La familia Chávez Parra era una familia jubilosa, positiva y pujante, que luchaba por salir airosa en la vida. Efrén el padre era policía; Esther la madre enfermera; Raymundo era el hijo mayor, y Victoria la menor, ambos muy alegres y extrovertidos.



Fue en Julio del año 1984 cuando la tragedia tocó a la familia. Efrén Chávez, el padre, fue muerto a tiros al intentar detener un asalto. Esto fue un golpe muy duro para la familia. Esther Parra, la madre, quedó tan afectada emocionalmente que empezó a perder la cordura hasta quedar sumida en la de