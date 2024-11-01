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Elliot y GPT: Una historia hilarante sobre una IA que cobra vida

Una novela experimental escrita en colaboración con GPT que mezcla humor, filosofía y ciencia ficción. La historia sigue a Elliot, un ingeniero vinculado a OpenAI, mientras interactúa con una inteligencia artificial que empieza a desarrollar personalidad propia. El proyecto explora de forma entretenida temas como el futuro de la IA, la creatividad humana y la relación entre personas y máquinas. Disponible en formato flipbook online y creada desde Córdoba, Argentina.

| etiquetas: ia , chatgpt , gpt , inteligencia artificial
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1 comentarios
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Cuñado #1 Cuñado
#0 La parte de las normas que habla del spam no te la leíste, verdad?
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menéame