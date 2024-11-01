Una novela experimental escrita en colaboración con GPT que mezcla humor, filosofía y ciencia ficción. La historia sigue a Elliot, un ingeniero vinculado a OpenAI, mientras interactúa con una inteligencia artificial que empieza a desarrollar personalidad propia. El proyecto explora de forma entretenida temas como el futuro de la IA, la creatividad humana y la relación entre personas y máquinas. Disponible en formato flipbook online y creada desde Córdoba, Argentina.