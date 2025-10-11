Eligiendo la fricción (ENG)

La promesa de la IA es que elimina la fricción. No importa si realmente puede cumplir esa promesa, lo que importa es que los fondos soberanos, que aparentemente tienen dinero y paciencia infinitos para la megalomanía de Sam Altman, creen que sí puede. En su mundo ideal, no hay que pensar en nada porque una IA pensará por tí, y así pueden despedir a cualquiera cuyo trabajo sea pensar. En este mundo ideal, nunca tienen que pensar en los demás, cuyos deseos, necesidades y derechos podrían entrar en conflicto con sus caprichos.