Se elevan las demandas contra Philips por vender respiradores con componentes cancerígenos

La Justicia francesa investiga a la multinacional neerlandesa Philips por sospechas sobre la peligrosidad de sus aparatos respiratorios usados en Francia por centenas de miles de pacientes con apnea del sueño, informó este lunes la prensa local. Según los medios, la Fiscalía, que comenzó la investigación el pasado 12 de junio, abrió una información judicial sobre las infracciones de engaño en un producto que provoca un daño para la salud y acerca de la falta de una comunicación oficial por parte de la empresa de la comercialización de un dispos